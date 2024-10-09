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Врач назвал продукт, помогающий восполнить нехватку витамина D

Т3: грибы помогают восполнить нехватку витамина D

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Depositphotos

Благодаря воздействию ультрафиолета в грибах накапливается большое количество витамина D. Этот продукт можно добавлять в различные блюда для поддержания здоровья в холодное время года. Об этом британский диетолог Эдвард Мазер рассказал изданию Т3.

По мнению диетолога, в грибах содержится наибольшее количество витамина D, так как они растут под воздействием солнца и ультрафиолетового излучения. Витамин D отвечает за усвоение кальция и фосфора в организме. Эти элементы необходимы для здоровья костей. Также витамин D участвует в нормальном функционировании иммунной, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, поддерживает адекватный уровень выработки и секреции инсулина.

Мазер добавил, что грибы легко добавлять в различные блюда. Врач посоветовал разнообразить ими салаты, супы и пасты. Такая хитрость поможет сделать прием пищи максимально полезным.

Отмечается, что витамином D богаты не только грибы, но и яйца, печень трески, скумбрия, рыбий жир, сельдь и лосось.

Ранее было названо количество грибов, которое можно употреблять за раз.

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