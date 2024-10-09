Ученые перечисли завтраки, повышающие риск развития рака

Ученые из университета Бристоля и Международного агентства по изучению рака (IARC) установили, что популярные продукты для завтрака, такие как сладкие хлопья, сосиски, белый хлеб и фруктовые йогурты с подсластителями, могут повышать риск развития рака. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ученые проанализировали особенности рациона и образа жизни более 450 тысяч взрослых людей. Исследователи установили, что у тех, кто часто употребляет ультрапереработанные продукты, увеличивается риск развития рака полости рта и горла.

Ультра-обработанные продукты — это пища, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением различных загустителей, консерваторов и усилителей вкуса. Многие такие продукты, например сосиски, бекон, сладкие хлопья и йогурты, традиционно употребляются на завтрак.

Исследователи отметили, что именно высокое содержание пищевых добавок может служить фактором онкогенеза. Кроме того, чрезмерное увлечение ультра-обработанными продуктами часто провоцирует ожирение, которое также тесно связано с раком.

Ранее ученые ускорили диагностику рака легких в 10 раз с помощью золотых нанодисков.