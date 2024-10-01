Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый подход к лечению болезни Альцгеймера

PNAS: особый белок улучшает доставку лекарств от болезни Альцгеймера в мозг

close
Depositphotos

Ученые из Университета Гакуин в Кобе (Япония) создали химерный белок для точечной доставки лекарств от болезни Альцгеймера в гиппокамп — центр памяти мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи объяснили, что при развитии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных нарушений первыми начинают массово разрушаться и сталкиваться с проблемами жизнедеятельности нейроны гиппокампа. Существующие прототипы лекарств от деменции не способны проникать в мозг или не обладают способностью накапливаться в гиппокампе.

Чтобы устранить этот недостаток, команда ученых начала поиски «упаковки, позволяющей доставлять в эту область мозга различные лекарства. В процессе исследований они обнаружили, что гормон инсулин обладает необходимыми свойствами. На основе этого наблюдения была создана химерная молекула, содержащая часть структуры инсулина, объединенную с другими белками.

В ходе экспериментальной терапии с участием мышей получившиеся белковые конструкции успешно проникали в мозг и накапливались в гиппокампе как при введении в кровоток, так и через нос. Нервные клетки активно усваивали эти молекулы.

Ученые считают, что новая система может значительно улучшить результаты лечения болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с повреждением нейронов гиппокампа. Однако прежде чем разработка будет внедрена в клиническую практику, она должна пройти ряд дополнительных испытаний на добровольцах.

Ранее ученые выяснили, в каком случае операции вредят мозгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами