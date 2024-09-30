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Ученые создали систему охлаждения, которой не нужно электричество

AdvMat: разработано устройство, охлаждающее воздух за счет гравитации

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University of Science and Technology

Международная группа ученых под руководством специалистов Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создала пассивную систему охлаждения солнечных батарей, не требующую электричества. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Установка представляет собой вертикальную плиту-конденсатор, покрытую смазочным покрытием из полимера и силиконового масла. Гладкий слой не дает оседающей из воздуха воде накапливаться и на конденсаторе и позволяет каплям скатываться в уловитель под действием силы тяжести.

Собранную таким образом воду можно использовать не только для охлаждения фотоэлементов, но и для снабжения зданий, на которых установлены солнечные панели.

Новое устройство прошло шесть тестов в течение года в естественных условиях в городе Тувал. Система позволила почти вдвое увеличить скорость сбора воды по сравнению с альтернативными технологиями конденсации атмосферной влаги.

Ранее ученые нашли способ охлаждать здания с помощью зигзагов на стенах.

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