Врач рассказала о пользе высокой температуры тела

Температура до 38–38,5 градуса при инфекциях считается полезной и не требует немедленного вмешательства. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

Повышение температуры при инфекции — нормальная реакция организма. При этом у детей иммунная система более активна и чувствительна, поэтому они часто реагируют на инфекции более высокими температурными показателями.

«Повышение температуры запускается с помощью особых веществ — пирогенов, которые выделяются лейкоцитами. Эти вещества инициируют цепочку биохимических реакций, в результате чего температура тела начинает расти. Пирогены — это важная часть иммунного ответа, и они работают как активаторы внутренних защитных механизмов», — объяснила она.

Повышение температуры до 38 градусов и выше мешает работе клеток микробов, что ведет к их уничтожению или значительному ослаблению. Также высокая температура помогает иммунной системе активно производить антитела.

Обратиться к врачу нужно, если температура тела превышает 39–40 градусов, так как она может привести к повреждению мозга. Также медицинская помощь нужна, если держится на высоком уровне несколько дней подряд и не снижается самостоятельно, либо происходят ее повторные скачки.

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