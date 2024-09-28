Ученые обнаружили связь алкоголя с шестью видами рака. Эти данные распространил телеканал Fox News.

Речь идет о раке головы и шеи, плоскоклеточной карциноме пищевода, раке молочной железы, прямой кишки, печени и желудка.

Американская ассоциация исследования рака (AACR) связала со злоупотреблением алкоголя 5% случаев этой болезни, выявленных в 2024 году. Алкоголь оказался на третьем месте по числу спровоцированных этим фактором случаев заболевания раком после ожирения (7,6% случаев) и курения (19,3%).

Подчеркивается, что отказ от алкоголя может снизить риск развития рака, связанного с алкоголем, на 8%, а риск возникновения всех видов рака на 4%. Отмечается, что 51% американцев не осведомлены о том, что алкоголь увеличивает риск развития рака.

До этого ученые связали болезни десен с повышенным риском рака. Выяснилось, что некоторые бактерии, способствующие развитию пародонтита, на 50% повышают риски возникновения рака головы и шеи.

Ранее ученые выяснили, что эстраген подавляет активность уничтожающих рак клеток.