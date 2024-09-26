Ученые связали болезни десен с повышенным риском рака

Бактерии, участвующие в развитии болезней десен, связаны с повышенным риском рака головы и шеи. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology.

Ученые сравнили пероральных микробов в ротовой полости у нескольких сотен здоровых людей и пациентов с раком головы и шеи. Несколько видов бактерий оказались связаны с повышенным на 50% риском рака головы и шеи.

Некоторые из этих микробов способствуют заболеванию пародонтита — серьезного заболевания десен, которые поражает челюсти и мягкие ткани вокруг зуба (пародонт). Данные были получены с учетом других факторов, включая возраст, курение и употребление алкоголя.

Врачи давно сообщали, что у людей с плохим здоровьем полости рта чаще развивается рак головы и шеи. Выявленные в новом исследовании бактерии помогут определить пациентов с высоким риском рака.

«Наши результаты нашли еще одну причину для поддержания гигиены полости рта. Чистка зубов может не только помочь предотвратить заболевание пародонта, но и снизить риск рака головы и шеи», — отметили ученые.

Ранее врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта.