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Ученые связали болезни десен с повышенным риском рака

JAMA Oncology: бактерии полости рта связаны с повышенным риском рака

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Shutterstock

Бактерии, участвующие в развитии болезней десен, связаны с повышенным риском рака головы и шеи. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology.

Ученые сравнили пероральных микробов в ротовой полости у нескольких сотен здоровых людей и пациентов с раком головы и шеи. Несколько видов бактерий оказались связаны с повышенным на 50% риском рака головы и шеи.

Некоторые из этих микробов способствуют заболеванию пародонтита — серьезного заболевания десен, которые поражает челюсти и мягкие ткани вокруг зуба (пародонт). Данные были получены с учетом других факторов, включая возраст, курение и употребление алкоголя.

Врачи давно сообщали, что у людей с плохим здоровьем полости рта чаще развивается рак головы и шеи. Выявленные в новом исследовании бактерии помогут определить пациентов с высоким риском рака.

«Наши результаты нашли еще одну причину для поддержания гигиены полости рта. Чистка зубов может не только помочь предотвратить заболевание пародонта, но и снизить риск рака головы и шеи», — отметили ученые.

Ранее врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта.

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