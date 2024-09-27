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Названа опасная для сердца и костей доза кофеина

Терапевт Маеренкова: более двух чашек кофе в день опасны для сердца и костей

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Безопасная доза кофеина в день — до двух чашек кофе в день (400 мг кофеина). Чрезмерное употребление может повысить риск остеопороза (снижения плотности костей вплоть до переломов), аритмии и коронарных событий. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач УЗД сети «Клиника Фомина» Татьяна Маеренкова.

«Для взрослых безопасная норма — 400 мг кофеина. Это примерно две чашки кофе по 235 мл, но содержание кофеина зависит от типа напитка. Точное содержание указано на упаковке продукта. Злоупотребление кофеином повышает риск аритмии, но в дозах от низкой до умеренной он защищает от инфаркта. Высокое употребление кофеина и низкий уровень кальция также могут быть связаны с повышенным риском остеопороза», — рассказала Маеренкова.

При умеренном потреблении кофеин может быть полезен при запорах и снижает риск развития цирроза печени. Есть данные о том, что потребление кофе (как с кофеином, так и без кофеина) или чая связано с меньшим риском развития диабета 2 типа. Однако данных для окончательного вывода недостаточно.

Не связан кофеин ни со стрессовым, ни со смешанным недержанием, а также большинство исследований показывают, что воздействие кофеина не влияет на риск развития рака.

«Кофеин способен как облегчить, так и усилить симптомы головной боли, поэтому стоит оценивать свои ощущения. В высоких и сверхвысоких дозах он может приводить к тревоге, нервозности, бессоннице, раздражительности и приступам паники. Однако некоторые исследования связывают кофеин с уменьшением риска депрессии. Кроме того, доказано, что кофеин в низких дозах может улучшить мышление, память, ориентацию в пространстве и внимание», — объяснила терапевт.

Ранее врач рассказала, сколько сливочного масла можно съедать за день.

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