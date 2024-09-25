В Новосибирске могут начать выпускать противооспенную вакцину

Специалисты государственного научного центра (ГНЦ) «Вектор» Роспотребнадзора могут начать выпуск противооспенной вакцины «Ортопоксвак». Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора по научной и производственной работе ГНЦ «Вектор» Елена Нечаева.

«Препараты «Вектора» лидируют [в борьбе с оспой обезьян] — это тест-системы, которые выпускаются и поставляются по всей стране, это препарат «НИОХ-14», [который] наши партнеры будут выпускать и вакцина «Ортопоксвак», [которая] будет выпускаться в «Векторе» и нашими индустриальными партнерами. Наша первая серия пойдет в январе», — поделилась Нечаева.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность объявления эпидемии в России.

Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российскую сторону не приглашали принять участие в обсуждении и выработке решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающегося угрозы распространения оспы обезьян.

Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщал, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, хотя эпидпорог еще не достигнут.