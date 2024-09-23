Корабль «Союз МС-25» с экипажем отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-25» с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, а также американкой Трейси Дайсон отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на землю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что двигательная установка корабля перейдет в режим торможения 14.06 мск. После этого корабль сойдет с орбиты и разделится на отсеки. Спускаемый аппарат должен войти в плотные слои атмосферы в 14.37 мск. Посадка ожидается в 147 км восточнее казахстанского города Жезказган в 15:00 часов мск.

Для российского космонавта Кононенко полет стал пятым в карьере, суммарно он провел в космосе более тысячи суток. Чуб отправился в космос первый раз. Дайсон совершила полет в третий раз, всего она провела в космосе 373 суток.

11 сентября российская ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли корабль «Союз МС-26» с международным экипажем. Старт произошел с космодрома Байконур. Позже корабль совершил стыковку с модулем «Рассвет» МКС.

Ранее космонавты установили рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет.