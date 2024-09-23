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Ученые расшифровали древнейшую ДНК человека в Южной Африке

NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад

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Institute for Basic Science

Южноафриканские ученые из Кейптаунского университета сумели расшифровать ДНК древнейших известных людей, обитавших на юге Африканского континента. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Команда проанализировала останки, найденные в скальном убежище Окхерст примерно в 370 километрах от Кейптауна.

Исследователи установили, что генетические последовательности принадлежали мужчине и женщине, живших около 10 тыс. лет назад.

Неожиданностью стало то, что геномы древнейших южноафриканцев оказались очень похожи с геномами бушменов и готтентотов, проживающих в том же регионе в наши дни.

Это означает, что ДНК коренных жителей Африки оставались относительно стабильными на протяжении почти 100 веков. Для сравнения, аналогичные исследования в Европе показали масштабные генетические изменения, вызванные перемещениями людей за тот же период.

Данные ДНК показали, что ситуация изменилась лишь около 1200 лет назад, когда в регион прибыли переселенцы, которые принесли скотоводство, сельское хозяйство и новые языки.

Ранее археологи нашли древнейшее захоронение людей в Малайзии.

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