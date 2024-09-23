Ученые зафиксировали первую в своем роде вспышку бешенства среди тюленей

Южноафриканские ученые заявили, что выявили вспышку бешенства среди тюленей. Она может стать первым известным случаем распространения вируса среди морских млекопитающих, сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

По словам ветеринаров, не менее 24 капских морских котиков стали жертвами болезни в разных местах на западном и южном побережье ЮАР.

Бешенство давно наблюдается у диких животных, таких как еноты, койоты, лисы, шакалы и у домашних собак. Но его распространение среди морских млекопитающих никогда не было зафиксировано.

Единственный известный случай бешенства у морского млекопитающего зафиксировали у кольчатой ​​нерпы на острове Шпицберген в начале 1980-х годов. Этот тюлень, вероятно, был заражен бешеным песцом, но не передал патоген своим сородичам.

Власти ЮАР впервые обнаружили бешенство у морских котиков летом 2024 года, после того как один из тюленей укусил собаку на пляже Кейптауна. Животное заразилось болезнью, после чего ветеринары взяли пробы из 135 туш ластоногих.

Ученые пытаются выяснить, как бешенство передалось тюленям, широко ли оно распространяется среди их крупных колоний и что можно сделать для его сдерживания.

По словам специалистов, морские котики могли заразиться неизлечимой болезнью от шакалов в соседней Намибии, поскольку эти хищники нападают на детенышей тюленей на побережье.

Гены вируса бешенства, обнаруженные у тюленей, совпали с генами бешенства у намибийских чепрачных шакалов.

Чтобы обезопасить людей и животных, власти Кейптауна начали вакцинацию небольшого количества ластоногих в двух популярных портах города, где морские котики считаются достопримечательностью.

Ранее у опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус.