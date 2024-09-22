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Новый вариант COVID может стать доминирующим на планете

The Conversation: XEC может стать доминирующим вариантом COVID в ближайшие месяцы

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Shutterstock

Новый вариант COVID под названием XEC быстро распространяется и может стать доминирующим. Об этом The Conversation рассказали ученые.

Вариант XEC был впервые обнаружен в Германии в августе 2024 года. Он распространяется быстрее остальных вариантов коронавируса. Уже зарегистрировано более 600 случаев в 27 странах по всей Европе, Северной Америке и Азии. В ближайшие несколько месяцев XEC может стать доминирующим вариантом на планете.

Новый вариант может быть продуктом рекомбинации — обмена генетическим материалом между вариантами KS1.1 и KP.3.3. Вероятно, это произошло в организме человека, одновременно зараженного двумя вариантами. Родительские варианты развились из JN.1, который доминировал по всему миру в начале 2024 года.

Несмотря на высокую скорость распространения, по остальным параметрам новый вариант почти не отличается от предшествующих. Согласно имеющимся данным, симптомы заражения включают высокую температуру, боль в горле, голове и теле, усталость и кашель.

Ранее ученые выяснили, что наевшиеся мусора чайки разносят по России опасных микробов.

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