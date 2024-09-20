Ученые назвали тип рака, риск которого повышается при лишнем весе

Ученые Американского онкологического общества в Атланте установили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития второго первичного рака. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 26 894 человека, у которых уже был диагностирован первый первичный неметастатический рак в период с 1992 по 2015 год. Средний возраст участников на момент выявления заболевания составил 72,2 года.

На момент постановки первого диагноза 42,8 и 17,2% участников имели избыточный вес и ожирение соответственно. Ученые выяснили, что у 13,9% успешно восстановившихся испытуемых через 7,9 года наблюдений рак развился повторно. При этом в 33,2% случаях возникали первичные формы рака, связанные с ожирением.

Отмечается, что второй первичный рак не следует путать с метастазированием и рецидивом. При метастазировании раковые клетки перемещаются в организме, провоцируя возникновение дополнительных опухолевых очагов. Рецидив рака — это ситуация, когда во время очередного контрольного обследования в организме пациента снова обнаруживают ту же злокачественную опухоль, что была раньше. При втором первичном раке образования возникают в органах и тканях, не затронутых болезнью ранее.

Ученые отметили, что риск любого второго первичного рака был повышен у лиц с избыточным весом и ожирением. При этом по мере увеличения массы тела вероятность онкологических заболеваний возрастала.

Ранее врач рассказала, какие продукты приводят к раку кишечника.