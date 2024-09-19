Названа опасность криолиполиза, который считают заменой липосакции

Услуга по криолиполизу, когда жировые клетки уничтожают с помощью холода, может привести к фиброзу тканей. Кроме того, после процедуры у человека может развиться воспаление. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, член российского общества пластических хирургов Олег Снигирь.

«Криолиполиз — модная сейчас процедура, которая якобы заменяет операцию по липосакции и абдоминопластику. Смысл ее заключается в том, что с помощью контактной установки происходит охлаждение поверхностных тканей. Такие манипуляции якобы не повреждают окружающие ткани, но вызывают разрушение адипоцитов – клеток, из которых состоит жировая ткань. Они, по заверениям сторонников этой процедуры, уменьшаются, в конечном итоге исчезают, и силуэт человека за счет уменьшения подкожно-жировой клетчатки становится меньше, и фигура более подтянутой», – объяснил врач.

Однако любое экстремальное термическое воздействие будет затрагивать не только жировые клетки, но и другие ткани.

«То есть попутно будут повреждаться сосуды, после такого массивного повреждения клеток будут формироваться фиброзы – это разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений. Это те факты, с которыми не поспоришь, и, к сожалению, они доказаны на печальном опыте некоторых отважившихся на эту процедуру. Помимо всего прочего, после процедуры у многих пациентов часто встречается холодовой ожог. Он опасен прежде всего некротическими изменениями, когда под сильным воздействием холода ткани начинают отмирать – развивается ожог холодовой высокой степени», – рассказал врач «Газете.Ru».

Кроме того, специалист отметил, что, как и у любой косметологической методики, выраженность эффекта после криолиполиза крайне мала.

«После проведения криолиполиза на той или иной части тела жировые ткани там подвергаются трансформации. Исходя из клинической практики, есть свидетельства того, что жир в этой зоне после криолиполиза уходит очень долго, превращаясь в некую желеобразную субстанцию, которая долгое время находится под кожей и провоцирует какие-то микровоспалительные реакции, то есть происходит постоянная нагрузка на иммунитет. Что также негативно влияет на здоровье», – заключил Снигирь.

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