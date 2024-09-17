Врач рассказал, как справиться с тревогой на работе

По словам психиатра Асима Шаха из Медицинского колледжа Бейлора (США), избавиться от стресса на работе помогает «дробление» задач на мелкие части, здоровый образ жизни, доверительный разговор с близким человеком и ограничение трудовой нагрузки. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Врач объяснил, что стресс на рабочем месте в определенной степени выступает нормальным явлением. Тревога может возникать по различным причинам, связанным с трудовыми процессами, а также с отношениями с коллегами и начальством. Признаки психологической перегрузки включают потерю интереса к работе, нервозность, навязчивые мысли о прошлых и предстоящих задачах, неспособность сосредоточиться. Также признаком стресса выступают физические проявления, такие как потливость или дрожь.

По мнению психотерапевта, получение результатов труда (например, продвижение по карьерной лестнице) не всегда облегчает тревогу. Для повышения эффективности рабочего процесса Шах рекомендует научиться бороться с ней. Врач советует создать оптимальные условия для работы — разбить задачи на мелкие части и планомерно приступить к их выполнению. Важно постоянно напоминать себе об успешных результатах.

Другим способом снижения тревожности выступает разговор с близким человеком. Доверительная беседа поможет снять психологическое напряжение и выразить эмоции.

Доктор Шах добавил, что для сохранения ментального здоровья важны правильное питание, здоровый сон и физические нагрузки. Психотерапевт также отметил, что методики борьбы со стрессом срабатывают лишь в том случае, когда напряжение временное. При постоянных переработках давление на психику будет усиливаться, поэтому нормы трудовой нагрузки нужно устанавливать разумно.

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