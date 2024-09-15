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Врач рассказала, сколько чашек чистого кофе можно выпивать за день

Кардиолог Маршинцева: здоровому человеку не навредят пять чашек чистого кофе в день

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Здоровым людям можно употреблять до пяти чашек кофе в день, но без добавок: сливок, сахара или молока. Об этом РИА Новости рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям», — отметила кардиолог.

Более того, для здорового человека употребление кофе может быть полезно. Напиток помогает снизить уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

Оптимальная доза кофеина в день индивидуальна. Важно, чтобы кофе не приводил к плохому самочувствию, подчеркнула врач.

До этого россиянам рассказали, что некоторые фальсификаты меда содержат опасные вещества, которые производители добавляют для улучшения вида продукта. Чаще встречаются другие способы подделки, например, разбавление меда сахарным сиропом. При этом человек не получит из меда тех полезных веществ, на которые рассчитывал.

Ранее врач рассказала об атипичных признаках инфаркта.

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