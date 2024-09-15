Врач рассказала, сколько чашек чистого кофе можно выпивать за день

Здоровым людям можно употреблять до пяти чашек кофе в день, но без добавок: сливок, сахара или молока. Об этом РИА Новости рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям», — отметила кардиолог.

Более того, для здорового человека употребление кофе может быть полезно. Напиток помогает снизить уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

Оптимальная доза кофеина в день индивидуальна. Важно, чтобы кофе не приводил к плохому самочувствию, подчеркнула врач.

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