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Некоторые здоровые продукты могут быть связаны с повышенным риском диабета у детей

HealthDay: фрукты могут быть связаны с повышенным риском диабета 1-го типа у детей

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Freepik.com

Исследование показало, что дети, которые едят много фруктов и овса в раннем возрасте, могут иметь более высокий риск развития диабета 1-го типа. Об этом сообщает HealthDay.

У детей наиболее распространен первый тип диабета. Заболевание может привести к проблемам со зрением, сердцем, нервами и почками. В новом исследовании ученые попросили родителей 5600 детей в Финляндии рассказать, чем питались их дети в возрасте от трех месяцев до шести лет. К концу исследования у 94 детей был диагностирован диабет 1-го типа, а у более чем 200 появились изменения в клетках поджелудочной железы, которые связаны с высоким риском диабета 1-го типа.

Анализ показал, что дети, которые ели больше фруктов, овса и ржи, были гораздо более склонны к развитию диабета 1-го типа. При этом высокое употребление ягод было связано с меньшим риском. Ученые считают, что ягоды могут защищать от диабета благодаря содержащимся в них полифенолам — веществам, смягчающим воспаление. Предыдущие исследования показали, что это состояние повышает риск многих заболеваний, в том числе диабета.

Бананы, кисломолочные продукты и пшеница были связаны с повышенным риском повреждения клеток поджелудочной, а различные виды капусты — с пониженным риском.

Ученые подчеркнули, что их данных недостаточно для изменения диетических рекомендаций. Многие продукты, которые были связаны с риском диабета в этом исследовании, считаются полезными. Поэтому результаты необходимо подтвердить другим исследователям.

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