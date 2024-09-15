Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, для кого наиболее эффективен Оземпик и его аналоги

JAMA: Оземпик и его аналоги оказались эффективнее для женщин с ожирением

close
Shutterstock

Ученые определили факторы, которые влияют на успешное похудение пациентов с ожирением, принимающих Оземпик или его аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие исследования показали, что при ожирении достижение устойчивой потери веса на 10% или более значительно снижает риск многих заболеваний. В новой работе ученые сравнили данные нескольких тысяч пациентов с ожирением, которые получали инъекции семаглутида или лираглутида. На 10% и более похудело больше пациентов из групп семаглутида. Другими факторами успеха похудения были женский пол, более высокая доза препарата, длительный прием, высокий начальный вес.

Семаглутид (активное вещество препаратов Оземпика и Вегови) и лираглутид (активное вещество препаратов Саксенда и Виктоза) имитируют действие гормона ГПП-1, который способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению аппетита. Изначально они были разработаны для пациентов с диабетом 2-го типа, но доказали эффективность и в лечении ожирения.

Ранее врач рассказала об атипичных признаках инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами