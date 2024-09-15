Ученые выяснили, для кого наиболее эффективен Оземпик и его аналоги

Ученые определили факторы, которые влияют на успешное похудение пациентов с ожирением, принимающих Оземпик или его аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие исследования показали, что при ожирении достижение устойчивой потери веса на 10% или более значительно снижает риск многих заболеваний. В новой работе ученые сравнили данные нескольких тысяч пациентов с ожирением, которые получали инъекции семаглутида или лираглутида. На 10% и более похудело больше пациентов из групп семаглутида. Другими факторами успеха похудения были женский пол, более высокая доза препарата, длительный прием, высокий начальный вес.

Семаглутид (активное вещество препаратов Оземпика и Вегови) и лираглутид (активное вещество препаратов Саксенда и Виктоза) имитируют действие гормона ГПП-1, который способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению аппетита. Изначально они были разработаны для пациентов с диабетом 2-го типа, но доказали эффективность и в лечении ожирения.

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