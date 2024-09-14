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Врач назвал главную причину болей в спине

Невролог Панков: во многих случаях боль в спине связана с перенапряжением мышц

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В большинстве случаев боль в спине связана с мышцами, связками и сухожилиями. Лишь в 5-10% случаев ее вызывают конкретные заболевания: поражения нервных корешков, ревматоидный артрит и другие. Об этом «Известиям» рассказал врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.

Причины болей в спине бывают неспецифические и специфические. К первым относят скелетно-мышечную боль, на которую приходится 90–95% случаев боли в спине. Ее могут спровоцировать перенапряжение мышц из-за нагрузок или сидячего образа жизни.

В 5-10% случаев боли в спине вызывают специфические причины. Например, травмы, инфекции, ревматоидный артрит, новообразования. Также возможна радикулопатия — поражение корешка нерва. При этом остеохондроз редко становится причиной боли.

«Остеохондроз представляет собой естественный процесс дегенерации — старения структур позвоночника, который встречается в разной степени у всех людей. То есть если сделать рентген позвоночника любому взрослому человеку, то почти наверняка на снимке будут видны признаки остеохондроза. Важно подчеркнуть, что процесс дегенерации значительно усиливается с возрастом, но при этом не является причиной болей в спине», — объяснил Панков.

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