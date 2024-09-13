Названы главные полезные свойства козьего молока

Ученые Индийского Университета сельского хозяйства и технологий установили, что козье молоко для людей с непереносимостью лактозы полезнее, чем коровье. Оно хорошо усваивается и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования опубликованы в журнале African Journal of Biological Sciences (AJBS).

По мнению авторов исследования, одним из основных плюсов козьего молока и продуктов из него является их благотворное воздействие на органы пищеварения. В молоке содержатся полезные бактерии, легкоусвояемые жиры и белки, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Эксперты отметили, что козье молоко может быть полезным для людей с непереносимостью лактозы. Концентрация этого молочного сахара, который сложно усваивается некоторыми людьми, в козьем молоке снижена. Это свойство помогает предотвратить боли в животе, а также избавиться от вздутия и метеоризма.

Исследование также показало, что козье молоко способно облегчить симптомы раздраженного кишечника и воспалительных заболеваний ЖКТ, а также улучшить состояние кожи, костей и стабилизировать уровень сахара в крови.

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