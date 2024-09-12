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В космос впервые выпустили непрофессиональных астронавтов

В открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты

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Joe Skipper/Reuters

В космос впервые вышли непрофессиональные астронавты — ими стали участники коммерческой миссии Polaris Dawn, прилетевшие в космос на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает компания SpaceX на своей странице в социальной сети X.

В открытый космос вышли американский миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Их выпуск за пределы корабля стал одной из основных задач миссии Polaris Dawn. Всего за пять дней участники миссии планируют провести около 40 экспериментов.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль будет находиться на околоземной орбите. На борту корабля находятся бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.

До этого основатель SpaceX Илон Маск заявил, что экипаж космической экспедиции Polaris Dawn будет находиться на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран. Корабль с людьми покинет низкую околоземную орбиту с апогеем в 1400 км, — для сравнения, МКС вращается вокруг Земли на высоте около 400 км.

Ранее тепловой щит корабля Crew Dragon не прошел испытания из-за дефекта.

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