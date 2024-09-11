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Ученые выяснили, как иммунная система распознает царапины и раны

Nature: погибающие при воспалении клетки сообщают иммунной системе о травме

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Stefan Klein/Global Look Press

Ученые Центра исследований воспаления VIB-UGent (Бельгия) обнаружили, что иммунная система узнает о ранах от особых погибающих при воспалении клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые объяснили, что при получении травмы организм реагирует иммунным ответом, который предполагает запуск воспалительного процесса. Его вызывают пироптотические клетки, которые также выделяют молекулы, способствующие заживлению ран.

При изучении воспаления на клеточных культурах и лабораторных мышах исследователи обнаружили уникальные молекулы, выделяемые пироптотическими клетками. Они вызывают значительные изменения в экспрессии генов в близлежащих здоровых иммунных клетках (макрофагах), которые способствуют заживлению и восстановлению тканей. Такие молекулы называются простагландинами Е2.

Исследователи также выяснили, как иммунная система «узнает» о наличии повреждений. Было установлено, что другие молекулы, выделяемые отмирающими клетками, могут сообщать организму о ранах и необходимости залечить их. Такие сигнальные молекулы также усиливают способность организма к регенерации при воспалении.

Ранее ученые нашли источник общего иммунитета всех сложных организмов на Земле.

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