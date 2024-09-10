SpaceX с четвертой попытки отправила в космос экипаж Polaris Dawn

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX с четвертой попытки запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Экипаж состоит из астронавтов коммерческой пятидневной миссии Polaris Dawn, сообщает ТАСС.

Пуск состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в 5:24 по местному времени (12:24 мск). На третий день полета запланировано историческое событие — выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Это произойдет на околоземной орбите.

В составе экипажа нет астронавтов НАСА. В него вошли миллиардер Джаред Айзекман, инженеры Сара Джиллис и Анна Менон, а также пилот — подполковник ВВС США в отставке Скотт Потит.

Изначально запуск хотели провести 26 августа, но потом его три раза переносили. SpaceX ждала более благоприятной погоды в штате Флорида, а также провела дополнительные проверки.

Миссия Polaris Dawn — один из первых шагов в самостоятельном исследовании космоса за пределами низкой орбиты. Кроме того, в рамках полета планируют провести около 40 экспериментов.

Ранее Илон Маск назвал сроки полета Starship на Марс.