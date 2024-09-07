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Российские ученые предложили очищать отходы тяжелых металлов с помощью дрожжей

В ПНИПУ выяснили, что биомасса кормовых дрожжей поглощает ионы цинка из воды

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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили возможность удаления цинка и других тяжелых металлов из стоков промышленных предприятий с помощью дрожжей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Цинк попадает в природные воды из-за разрушения и растворения горных пород и минералов, а также со сточными водами рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, производств пергаментной бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и других промышленных объектов.

Биотехнологи Пермского Политеха изучили процесс поглощения ионов цинка дрожжевыми клетками.

Политехники определили, что основное количество цинка сорбируется из среды уже в первые 20 минут контакта сорбента с раствором. Причем, глубже процесс протекает при более высоком значении кислотности (рН). Степень извлечения цинка после трех часов инкубирования при рН = 6,5 составила 55%, а при рН = 4,5 – 42%.

«В ходе экспериментов мы установили, что сорбция ионов цинка из растворов сопровождается вымыванием катионов кальция и магния из состава биомассы дрожжей. Это свидетельствует о том, что процесс сорбции с помощью дрожжевых клеток основан на ионном обмене», – рассказала «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Лариса Пан.

Проведенные учеными ПНИПУ исследования показали возможность использования биомассы кормовых дрожжей в качестве сорбентов для извлечения цинка из водных растворов.

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