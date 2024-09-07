Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ улучшить работу мозга при депрессии

Science: психотерапия решения проблем повышает эффективность мозга

close
Shutterstock

Когнитивно-поведенческая психотерапия может привести к изменениям в активности мозга, связанным со смягчением симптомов депрессии. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine.

Ученые протестировали терапию решения проблем — подход к лечению депрессии, направленный на улучшение навыков решения конкретных проблем, с которыми сталкивается пациент. Например, врач может смоделировать конфликт с соседом по комнате и помочь подобрать оптимальное поведение.

Навыки решения проблем зависят от конкретного набора нервных клеток. Предыдущие исследования показали, что у четверти пациентов эти клетки недостаточно или гиперактивны. Также проблемы с когнитивным контролем наблюдаются при ожирении. В новом исследовании приняли участие 108 взрослых, у которых одновременно были депрессия и ожирение. Обычно лишь около 17% таких пациентов отвечают на антидепрессанты.

Пациентов разделили на две группы: половина получила обычное лечение, половина дополнительно прошла годичную программу терапии решения проблем. Как и в случае любого другого лечения депрессии, психотерапия сработала не для всех. Но у 32% тяжесть симптомов снизилась наполовину или более. Это огромное улучшение по сравнению с уровнем ответа на антидепрессанты в 17%, отметили авторы.

Также пациентам провели сканирование мозга МРТ в начале исследования, через два месяца, полгода, год и два года. Во время сканирования участники видели перед собой экран с текстом. В зависимости от написанного, им было нужно нажать или не трогать кнопку. За выполнение этой задачи отвечают те же области мозга, что и за решение проблем в обычной жизни. В группе обычного лечения активность зоны когнитивного контроля стала ниже, при этом у участников ухудшились навыки решения проблем.

В группе психотерапии снижение активности зоны когнитивного контроля было связано с улучшенной способностью решать проблемы. Ученые считают, что психотерапия могла повысить эффективность когнитивного контроля. Это означает, что мозгу пациентов было нужно меньше ресурсов для решения проблемы.

Эти изменения наблюдались уже через два месяца после начала психотерапии. Такие быстрые изменения означают, что сканирование мозга может быть использовано для подбора оптимального вида психотеарпии, подчеркнули ученые.

Ранее ученые доказали, что медитация осознанности облегчает боль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами