Ученые улучшили работу мозга человека с помощью электромагнитных полей

Канадские ученые из Лаврентийского университета смогли улучшить работу мозга людей с помощью электромагнитных полей, настроенных по образцу нейронной активности. У них получилось усилить состояние «потока», при котором человек полностью сосредотачивается на задаче. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Research.

Чувство «потока» часто сопровождается повышенной производительностью и высоким уровнем концентрации. Оно может возникать в различных видах деятельности, от спорта до творческих занятий.

В эксперименте задействовали 39 человек, которым поручили играть в классическую видеоигру «Змейка» на разных уровнях сложности. В «Змейке» необходимо управлять змеей и собирать предметы на ограниченном по размерам квадратном поле, избегая столкновений с краями площадки и собственным хвостом.

Участники сыграли две партии по 10 минут с коротким перерывом между сессиями. Во время одного из раундов на добровольцев воздействовали электромагнитным полем, повторяющим паттерны нейронной активности в миндалевидном теле — области мозга, участвующей в обработке эмоций и способствующей переживанию «потока».

Исследователи наблюдали значительное снижение активности бета-волн (12–16 Гц) в нескольких областях мозга, когда участники подвергались воздействию ЭМП. К этим областям относятся левый клин, левый предклин, левая задняя поясная извилина, островок и парагиппокампальная извилина.

Бета-волны обычно связаны с активным мышлением и фокусировкой, поэтому снижение бета-активности может указывать на сдвиг в сторону более расслабленного и поглощенного состояния, что соответствует опыту потока.

В дополнение к изменениям в моделях мозговых волн, исследователи также обнаружили, что участники сообщили о большей легкости концентрации при воздействии ЭМП. Это субъективное улучшение фокусировки было особенно заметно среди участников, которые раньше никогда не играли в «Змейку».

Исследование также показало, что под действием ЭМП незнакомые с игрой участники быстрее находили оптимальные стратегии и играли также хорошо, как и опытные товарищи по эксперименту.

По словам ученых, их открытие может лечь в основу доступных портативных устройств, которые облегчат концентрацию внимания во время работы или обучения.

Ранее исследователи выяснили, каким образом наш мозг учится на ошибках.