Ученые оценили риск обрушения «ледника Судного дня» в Антарктиде

Международная группа ученых из Великобритании и США оценила состояние антарктического ледника Туэйтса, также известного как «Ледник Судного дня» из-за его потенциала затопления прибрежных районов по всему миру. Результаты показали, что в ближайшие десятилетия ледяной массив не станет причиной глобальной катастрофы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ледник Туэйтса занимает около 192 тыс. квадратных километров, что вдвое больше площади Португалии и сравнимо с территорией Сенегала.

Как показали предыдущие расчеты, таяние этого объекта может поднять уровень мирового океана более чем на 65 сантиметров. Кроме того, разрушение ледника Судного дня дестабилизирует весь Западно-Антарктический ледяной щит.

Сегодня ледник Туэйтса уже обеспечивает около 4% ежегодного повышения уровня моря.

В новом исследовании команда использовала три модели высокого разрешения, чтобы изучить стабильность ледника. Как показали расчеты, Туэйтс останется относительно устойчивым по крайней мере до 2100 года. Даже если он начнет разрушаться, процесс не будет стремительным, поскольку по мере уменьшения высоты ледяных утесов, остальная часть ледяного щита замедлит свое движение в сторону моря.

Ученые добавили, что существуют и другие процессы, ослабляющие льды Антарктиды. В их числе — теплые океанические течения, истончающие морские ледяные поля.

Ранее исследователи нашли причину быстрого таяния «ледника Судного дня».