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Два ломтика ветчины в день связаны с повышенным риском диабета

The Lancet: два ломтика ветчины в день связаны с повышением риска диабета на 15%

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Потребление мяса, особенно переработанного (колбас, бекона, копченостей) и необработанного красного мяса (свинины, говядины, баранины), связано с повышенным риском диабета 2-го типа. Это показал анализ данных двух миллионов человек, результаты которого опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Ученые использовали данные 31 исследования в 20 странах. Они учитывали возраст, пол, вес, питание и образ жизни участников. Регулярное потребление 50 граммов обработанного мяса в день, — эквивалент двух ломтиков ветчины, — связано с повышением риска диабета 2-го типа на 15% в течение следующих 10 лет. Потребление 100 граммов необработанного красного мяса в день, — эквивалент небольшого стейка, — было связано с повышением риска развития диабета 2-го типа на 10%. Небольшое повышение риска наблюдалось и при употреблении 100 граммов диетического мяса птицы.

Ученые рекомендовали уменьшить потребление обработанного мяса и необработанного красного мяса. Их исследование стало самым убедительным доказательством связи между мясом и диабетом. Однако авторы признают, что обнаружили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Поэтому требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что железо животного происхождения повышает риск диабета второго типа на 26%.

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