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Датский студент нашел сокровища викингов возрастом более 1200 лет

MOMU: в датском Ольстеде обнаружили серебряные браслеты IX века нашей эры

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Moesgaard Museum

В Дании студент-археолог Орхусского университета нашел древний клад викингов, относящийся к IX веку нашей эры. Сокровища лежали в земле на сельскохозяйственном поле недалеко от города Ольстед. Об этом говорится в сообщении Музея Моесгарда (MOMU) в Хойбьерге.

Исследователь обнаружил с помощью металлоискателя серебряный браслет на месте, где когда-то находилось древнее скандинавское поселение. Несколько дней спустя он там же выкопал еще шесть подобных изделий общим весом около 500 граммов.

Студент сообщил о находке местным властям. Эксперты музея датировали предметы 800-ми годами, что соответствует ранней эпохе викингов (793–1066 гг. н. э.).

По словам ученых, серебряные браслеты были не только украшениями, но и формой валюты среди викингов. Как показало изучение, артефакты были изготовлены в Дании. Однако одно из металлических колец по стилю напоминало украшения Древней Руси, а три других походили на аксессуары, распространенные в Ирландии.

Специалисты отметили, что такое разнообразие говорит об обширных культурных и торговых связях викингов, контактировавших с разными регионами того исторического периода.

Ранее в Германии строители нашли большой серебряный клад XIV века.

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