Больше половины населения Земли лишено свободного доступа к чистой воде, выяснили ученые

Международная группа ученых-экологов создала компьютерную модель, показывающую, что более половины всех людей в мире не имеют свободного доступа к безопасной питьевой воде. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты построили симуляцию на основе экологических данных и результатов опросов около 65 тыс. домохозяйств из 135 стран мира. Затем они сравнили расчеты с информацией Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), чтобы подсчитать общее число людей, лишенных чистых питьевых ресурсов. Оказалось, что это количество составляет 4,4 млрд человек при общей численности мирового населения в 8 млрд человек.

Исследовательская группа обнаружила, что большинство людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде, проживают в Южной Азии, странах Африки к югу от Сахары и Восточной Азии.

Ученые также выяснили, что наибольшими препятствиями для обеспечения безопасной питьевой водой являются наличие загрязняющих веществ и отсутствие инфраструктуры.

В качестве одного из примеров специалисты отметили, что около 650 млн человек в некоторых частях Африки проживают в местах, где нет услуг по доставке воды.

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