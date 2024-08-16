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Глава «Роскосмоса» рассказал, когда может начаться промышленное освоение Луны

Борисов: промышленное освоение ресурсов Луны может начаться после 2040-х годов

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«Роскосмос»/VK

Человечество начнет промышленное освоение ресурсов Луны после 40-х годов XXI века. Такой прогноз на форуме «Территория смыслов» дал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на Луне имеются различного рода полезные ископаемые, которых на Земле мало: редкоземельные металлы, гелий.

«Когда-нибудь, наверное, после 40-х годов человечество перейдет к промышленному освоению этих ресурсов», — сказал Борисов.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

28 мая заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что в совместном российско-китайском проекте по созданию Международной научной лунной станции примут участие 12 других стран и космических организаций.

Главной задачей станции станет проведение разноплановых научно-исследовательских работ. Например, исследование и эксплуатация территории Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью перспективного присутствия человека на естественном спутнике Земли.

Ранее в «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне.

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