NASA не знает, как спустить застрявших на МКС астронавтов на Землю

NASA сообщило, что вскоре объявит дату возвращения на Землю двух астронавтов, которые находятся на орбите уже более двух месяцев из-за технических проблем с новой капсулой Starliner от Boeing. Об этом говорится на сайте космического агентства.

Однако в NASA признали, что пока не определилось с тем, как именно это осуществить.

Согласно последним данным космического агентства о текущей испытательной миссии, руководители планируют принять окончательное решение либо в конце этой недели, либо в начале следующей, после завершения оценки неисправной двигательной системы Starliner наземными инженерами.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Ранее ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС.