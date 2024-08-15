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NASA не знает, как спустить застрявших на МКС астронавтов на Землю

NASA скоро сообщит, когда застрявшие на орбите астронавты вернутся

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Steve Nesius/Reuters

NASA сообщило, что вскоре объявит дату возвращения на Землю двух астронавтов, которые находятся на орбите уже более двух месяцев из-за технических проблем с новой капсулой Starliner от Boeing. Об этом говорится на сайте космического агентства.

Однако в NASA признали, что пока не определилось с тем, как именно это осуществить.

Согласно последним данным космического агентства о текущей испытательной миссии, руководители планируют принять окончательное решение либо в конце этой недели, либо в начале следующей, после завершения оценки неисправной двигательной системы Starliner наземными инженерами.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Ранее ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС.

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