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Мантуров рассказал об необходимости увеличения числа запусков с космодромов к 2030 году

Мантуров: число пусков с космодромов РФ нужно довести до 56 в год к 2030 г

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Александр Астафьев/РИА Новости

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что общее число пусков с российских космодромов нужно довести до 56 в год к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что до 2030 года необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц. Также не позднее 2027 года нужно развернуть собственную орбитальную станцию, отметил Мантуров.

До этого первый вице-премьер РФ заявил, что создание космического ракетного комплекса на космодроме Восточный начнется со следующего года.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что Российская Федерация регулярно проводит подобные учения.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее Путин заявил о нехватке денег в сфере освоения космоса.

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