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Ученые нашли прообраз легендарной Атлантиды у берегов Канарских островов

CSIC: в Атлантическом океане обнаружен древний затонувший архипелаг с вулканами

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Depositphotos

Ученые из Геологического и горного института Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) Испании обнаружили затонувшую гору с тремя вулканами у берега канарского острова Лансароте. По словам исследователей, место напоминает легендарную Атлантиду — мифическую островную цивилизацию, погрузившуюся под воду. Об этом сообщается на официальном сайте CSIC.

Согласно данным команды, подводная гора имеет диаметр 50 километров, а ее основание расположено на 2,3 километра ниже поверхности океана. Вершине дали имя Лос-Атлантес.

Ученые нашли гору Лос-Атлантес во время исследования морского дна у восточного побережья Лансароте с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Как показало исследование, Лос-Атлантес был архипелагом в эоцене (от 56 до 34 млн лет назад). Когда вулканы перестали извергаться, лава затвердела и стала плотнее, в результате чего острова затонули.

Ученые выяснили, что на подводных островах есть пляжи, скалы и песчаные дюны. Некоторые из них находятся всего в 60 метрах ниже поверхности океана. Во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже, эти территории могли быть населены дикими животными.

Исследователи намерены организовать новую экспедицию к подводным вулканам Канарских островов в 2025 году.

Ранее ученые создали карту древнего континента Сахул, который погрузился в Тихий океан десятки тысяч лет назад.

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