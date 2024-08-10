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Обычная картошка может стать суперпродуктом при диабете, выяснили ученые

UNLV: печеный картофель снижает уровень сахара у людей с диабетом 2 типа

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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) выяснили, что правильно приготовленный картофель может принести значительную пользу пациентам с диабетом 2 типа, а также способствовать потере веса и нормализации работы сердца. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учерждения.

Выводы специалистов основаны на результатах эксперимента, в котором задействовали 24 человека с диабетом 2 типа.

Половине участников ежедневно выдавали по одной запеченной в кожуре картофелине весом около 100 граммов в качестве гарнира или закуски. Вторая половина выполняла роль контрольной группы и получала аналогичную порцию калорий и углеводов в виде белого риса.

Исследование длилось 12 недель — минимальный срок для появления изменений в показателях гликемического контроля и кардиометаболического здоровья.

Как показали результаты, у евших картофель добровольцев наблюдалось умеренное снижение уровня глюкозы в крови. У них также улучшился состав тела, снизилась окружность талии и нормализовалась частота сердечных сокращений.

«Результаты нашего исследования свидетельствуют, что белый картофель может быть полезно включен в рацион людей с диабетом 2 типа, если заменить им другие продукты с высокой гликемической нагрузкой, такие как белый рис. Поэтому диабетикам не следует избегать картофеля», — отметили исследователи.

По словам ученых, особую пищевую ценность для человека представляет картофельная кожура, где содержится много полезного калия. Она также содержит определенный тип волокон, называемых «резистентным крахмалом», который, как было показано, улучшает контроль глюкозы, липидный профиль и чувство сытости.

Ранее исследователи назвали способ снижения риска развития диабета у людей с генетической предрасположенностью к болезни.

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