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Мурашки в конечностях могут указывать на рассеянный склероз, рассказал врач

Невролог Ботина: мурашки и утомляемость встречаются при рассеянном склерозе

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Рассеянный склероз часто проявляется нарушениями зрения, онемением конечностей и мурашками. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Клиники Фомина в Сочи Анна Ботина.

«При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновое покрытие нервных волокон в головном и спинном мозге. Симптомы зависят от того, где возник очаг демиелинизации. В начале заболевания может отмечаться абсолютно неспецифическая картина: общая слабость и утомляемость, шаткость при ходьбе, трудности в запоминании, головокружение», — рассказала Ботина.

Центральное место в симптомах занимает поражение зрительного нерва, добавила врач. Характерны расстройства одного глаза: острое ухудшение зрения от нечеткости до слепоты, двоение картинки или выпадение половины поля зрения.

«Часто встречается онемение, покалывание или ощущение «ползания мурашек» в конечностях, а также снижение или потеря чувствительности в руках, ногах или на туловище. Возможны слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушения координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений», — перечислила невролог.

При появлении этих симптомов важно обратиться к врачу. Рассеянный склероз никогда не диагностируется на основании только симптомов, так как его проявления очень разнообразны и могут быть признаками других патологий. Для подтверждения рассеянного склероза необходима люмбальная (спинномозговая) пункция.

Ранее ученые выяснили, что курение родителей связано с риском рассеянного склероза у взрослых детей.

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