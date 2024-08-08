Найден способ оздоровить кишечник и улучшить сон у пожилых

Пищевые добавки с 5-гидрокситриптофаном (5-HTP) могут улучшить качество сна и здоровье кишечника у пожилых. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition.

Для лечения нарушений сна есть множество лекарств. Однако иногда они вызывают расстройства пищеварения и головные боли. Появляется все больше доказательств связи между составом кишечной микробиоты и качеством сна. Поэтому авторы нового исследования на оси «кишечник-мозг».

В 12-недельном эксперименте приняли участие 30 пожилых людей. Добавки 5-HTP улучшили качество сна у пациентов, которые страдали от его расстройств. Также у них повысилось разнообразие кишечных бактерий, что ранее было связано с меньшим риском многих заболеваний.

«5-HTP — это естественная аминокислота, которую организм превращает в серотонин. Он участвует в передаче сигналов в головном мозге, в том числе в регуляции цикла сна и бодрствования», — рассказали ученые.

Для подтверждения результатов требуются более масштабные исследования.

До этого исследование показало, что как дефицит, так и избыток сна повышают риск повреждения капилляров у людей с диабетом.

Ранее врачи рассказали, как избежать старческого вида ожирения.