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Оценена опасность японского землетрясения для России

Сейсмолог Татевосян: землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью

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Mandatory credit Kyodo via Reuters

Землетрясение, возникшее в Японии, не угрожает побережью Камчатки и Приморскому краю, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян.

«Такое землетрясение для этой местности не является каким-то выдающимся событием. Что касается Камчатки и Приморского края, то для этого региона России японское землетрясение угроз не представляет», – рассказал Татевосян.

Сегодня на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение. Толчки были зафиксированы в 16:43 по местному времени, что соответствует 10:43 по московскому. Магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Миядзаки, а глубина залегания очага составила 30 километров под поверхностью океана.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях. Однако объявлена угроза цунами. В префектурах Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ высота волн может достигать метра. Первые волны уже могли достичь побережья этих районов.

Ранее стала известна новая схема структуры Роскосмоса.

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