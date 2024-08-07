НАСА перенесло запуск Crew Dragon с россиянином

Запуск Crew Dragon с россиянином Александром Горбуновым перенесен более чем на месяц из-за проблем с возвращением на Землю космического корабля Starliner. Об этом сообщает НАСА.

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» и астронавтами НАСА Зеном Кардманом, Ником Хейгом и Стефани Уилсон должен был отправиться к МКС 18 августа, теперь запуск состоится не ранее 24 сентября.

В НАСА считают, что перенос старта Crew Dragon даст возможность спланировать возвращение Starliner на Землю.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что скандал, связанный с сокрытием корпорацией Boeing информации о проблемах самолетов 737 MAX, наводит на мысль, что настоящая причина задержки космического корабля Starliner на МКС также замалчивается.

До этого командир экипажа, космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин заявил, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» намечен на 11 сентября 2024 года.

Ранее космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС.