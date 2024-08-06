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Чибис предложил сделать Кольский научный центр РАН главным в исследовании Арктики

Чибис: в Кольском научном центре нужно сконцентрировать исследования по Арктике

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил сделать Кольский научный центр РАН центром исследований для Арктики. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма доступна на сайте Кремля.

В докладе президенту Чибис отметил, что расположенный в Апатитах Кольский научный центр Российской академии наук (КНЦ РАН) — «очень серьезное учреждение», где работает много молодых ученых. Но существующая при нем инфраструктура не соответствует современным требованиям.

«В этом смысле было бы правильно (…) проинвестировать и создать нормальную инфраструктуру в КНЦ РАН, они очень серьезные работы проводят, и, конечно, сконцентрировать там исследования по Арктике», — сказал Чибис.

По словам губернатора, арктические конкуренты России вкладываются в аналогичные проекты. В связи с этим он обратился к президенту с просьбой сделать в КНЦ РАН «точку научных исследований по Арктике».

«Это изначально, всегда был наукоград, и сегодня нужна, по сути, небольшая поддержка в инфраструктуру и в целенаправленные научные исследования, потому что мы в Арктике, чтобы мы защищали свою территорию», — сказал Чибис.

Встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с президентом России Владимиром Путиным прошла 6 августа.

4 апреля в городе Апатиты на Чибиса произошло покушение. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. Сейчас после лечения он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области создадут Центр защиты китов.

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