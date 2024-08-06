Ученые перечислили заболевания, которые провоцирует плохой сон

Ученые из Йельского университета в США обнаружили взаимосвязь между некачественным сном и риском развития фибрилляции предсердий, депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемиии и гипертониии. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 6785 взрослых добровольцев, средний возраст которых составил 50,2 года. На первом этапе ученые собрали информацию об участниках, зафиксировали показатели их роста и веса, а также проанализировали историю болезни каждого добровольца. После этого начался период наблюдения за участниками.

Более четырех испытуемые носили на запястьях устройства Fitbit, позволяющие определять частоту сердечных сокращений и характер движений человека во время сна. Гаджеты также использовались учеными для отслеживания процесса смены фаз сна.

По истечении времени, отведенного на наблюдение, ученые сопоставили данные о качестве ночного отдыха с показателями состояния здоровья испытуемых. Результаты показали, что нарушение регуляции глубокой и быстрой фаз сна коррелировало с повышенным риском развития фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма. Также была установлена взаимосвязь между нерегулярным сном и депрессией, ожирением, тревожным расстройством, гиперлипидемией (избыточным накоплением жироподобных молекул в крови) и гипертонией.

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