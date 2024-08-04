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Врач развеял миф о необходимости ложиться спать до полуночи

Сомнолог Бузунов: необходимость ложиться спать в 23 часа — вредный миф

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Для здоровья не нужно засыпать в 23 часа, важнее общее количество и качество сна. Об этом «Чемпионату» рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Идеальное время отхода ко сну зависит от хронотипа человека. Помимо жаворонков и сов, существует промежуточный хронотип голубя, рассказал врач. Если человек с поздним хронотипом попытается лечь рано, он может понизить качество своего сна.

«Если человек с поздним хронотипом ляжет в непривычно раннее время, он вовсе не заснет: будет ворочаться, гонять мысли, злиться, что не получается спать. Между тем пребывание в постели без сна может оформиться в условный рефлекс «постель = бессонница». В итоге может возникнуть полноценное нарушение ночного отдыха», — объяснил Бузунов.

До этого врач рассказала, что хронический стресс приводит к накоплению жира на животе. Это происходит из-за избытка гормона кортизола, повышающего аппетит.

Ранее врач развеяла миф о необходимости завтрака сразу после пробуждения.

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