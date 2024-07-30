Ученые выяснили, как кофе защищает мозг от постоянного стресса

Международная группа ученых из Нидерландов, Испании, Франции и других стран выяснила, что содержащиеся в кофе полифенолы помогают мозгу сохранить когнитивные функции при хроническом стрессе. Исследование опубликовано в научном журнале Neurobiology of Stress (NOS).

Кофейные полифенолы — это биоактивные соединения с антиоксидантными свойствами, включая хлорогеновые кислоты, флавоноиды и лигнаны. Известно, что эти соединения защищают клетки от окислительного стресса и уменьшают воспаление, что может снизить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

В новом исследовании команда выяснила, что хлорогеновая и кофейная кислоты также смягчают негативный эффект от постоянного стресса. Выводы основаны на эксперименте на молодых мышах.

В ходе тестов 47 животных разделили на четыре группы. Две из них питались обычными зернами, в то время как две другие получали рацион с добавкой 0,02% хлорогеновой кислоты и 0,02% кофейной кислоты в течение 42 дней. Также две из четырех групп подвергали ежедневному стрессу, лишив их мягкой подстилки.

Результаты показали, что мыши, подвергшиеся стрессу, набирали меньше веса в первые дни жизни. Однако те, кто получал диету с добавлением полифенолов, набирали больше веса в этот период по сравнению с теми, кто находился на стандартной диете. К 42 дню эти различия в весе исчезли.

Поведенческие тесты, проведенные во взрослом возрасте, подтвердили, что стресс в раннем возрасте привел к когнитивным дефицитам и сокращению клеток микроглии в гиппокампе.

Однако это было верно только для мышей, которых кормили стандартной диетой. У мышей, получавших диету с добавлением полифенолов, не наблюдалось этих когнитивных дефицитов или сокращений клеток микроглии.

Авторы исследования полагают, что полифенолы кофе защитили мышей от когнитивных дефицитов, поддерживая выживание клеток микроглии в мозге. Защитные эффекты также могут быть связаны с другими механизмами, связанными с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами хлорогеновой и кофейной кислот.

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