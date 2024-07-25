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В России создали зубные импланты с помощью лазера

В Сеченовском университете создали зубные импланты, обработанные лазером

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В Институте стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета создали первый дентальный имплант, обработанный лазером. Апробировать и начать использовать систему нового поколения в каждодневной практике планируют в этом году, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

Имплантат – это по сути шуруп, который вживляют в костную ткань челюсти. На него крепится коронка – искусственный аналог зуба. От качества обработки имплантата зависит многое: насколько хорошо он интегрируется в кости, не будет ли после вживления побочных эффектов, например, отторжения организмом пациента, и как долго прослужит система.

«Сейчас определенную структуру имплантата со всеми ямочками, вкраплениями, в которые потом прорастают клетки костной ткани пациента, формируют двумя способами. Поверхность бомбардируют или ионным пучком, или пескоструем. Но это не точные и не контролируемые методы, оставляющие за собой след из примесей на поверхности имплантата. С помощью лазера мы можем достичь оптимальной глубины, сделать насечки в строго определенных местах», – рассказал «Газете.Ru» заместитель директора по научной работе института стоматологии Леонид Бороздкин.

Еще одно преимущество такого метода обработки заключается в том, что лазер не оставляет никакого следа. При использовании ионов, пескоструя и последующей шлифовке на имплантате неизбежно остаются примеси других материалов, что ухудшает его качество и увеличивает риск отторжения организмом. Новый способ обработки позволяет этого избежать.

«У нас уже есть тестовые образцы имплантатов, обработанных лазером. Исследования на животных мы провели. А сейчас собираем группу людей, которые будут согласны установить себе новые системы. По факту они так же безопасны, как и имплантаты предыдущего поколения, но это инновационная разработка, поэтому требуется апробация», – отметил Бороздкин.

В Институте рассчитывают закончить исследование до конца года и начать применять имплантаты нового поколения в каждодневной практике.

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