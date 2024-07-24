Стало известно, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от рака

В середине 2025 года могут быть начаты клинические испытания российской вакцины от рака. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

В июне Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в основе российской вакцины против рака — мРНК (как в вакцинах от COVID-19 «Пфайзера» и «Модерны»). Этот препарат поможет натренировать иммунную систему человека отличать раковую клетку от здоровой. Вакцину будут применять у людей, уже больных раком. Препараты будут создавать индивидуально для каждого пациента.

По словам Гинцбурга, экспериментальные животные, которые получили вакцину против рака, живы. Непривитые особи прожили не более 22 дней.

В том же месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года.

Ранее в Великобритании начались масштабные испытания вакцины против рака.