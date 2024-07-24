Назван фактор, повышающий риск развития деменции в несколько раз

Ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания) обнаружили, что хроническая и впервые возникшая тревога повышают риск развития деменции в 2,8 и 3,2 раза соответственно. При выравнивании эмоционального фона вероятность снижения когнитивных способностей, напротив, снижается. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В исследовании приняли участие 2132 здоровых человека в возрасте от 55 до 85 лет. Ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья испытуемых и оценили уровень тревоги у каждого из них. После этого они приступили к наблюдению за добровольцами, периодически (от одного до трех раз за все время исследования) обновляя информацию о выраженности и длительности тревожности.

Результаты показали, что у участников с хронической и впервые возникшей тревогой риск развития деменции был повышен в 2,8 и 3,2 раза соответственно. При этом самое разрушительное воздействие тревога оказывала на здоровье мозга людей моложе 70 лет. Ученые также установили, что в случае достижения эмоционального равновесия вероятность ухудшения внимания и памяти оставалась сниженной.

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