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Ученые нашли белок, запускающий уникальный путь уничтожения раковых клеток

ComBiо: белок Par-4 может запускать уничтожение раковых клеток в ходе ферроптоза

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Ученые из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби обнаружили, что белок под названием Par-4 (белок апоптозного ответа простаты-4) может запускать уникальный тип уничтожения раковых клеток, называемый ферроптозом. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBiо).

Ученые объяснили, что белок-супрессор Par-4 экспрессируется в организме человека и животных при раке, но его выработка часто снижается, трансформируется или инактивируется в зависимости от типа онкологического заболевания. Новое исследование с участием лабораторных мышей и использованием образцов тканей людей с глиобластомой (агрессивной формой опухоли мозга) показало, что повышение активности Par-4 может уничтожать раковые клетки путем ферроптоза.

Ферроптоз — это одна из форм некроза, при которой в клетке накапливаются продукты перекисного окисления фосфолипидов, одного из основных компонентов всех клеточных мембран. В присутствии ионов железа клетки начинают разрушаться. Ученые отметили, что ферроптоз может быть связан с различными патологиями, например, с повреждением тканей мозга и сердца. Однако Par-4 может запускать этот процесс только в раковых клетках, не затрагивая здоровые.

По словам ученых, использование препаратов-регуляторов Par-4 может повысить эффективность существующих методов лечения рака. Исследователи отметили, что терапия Par-4 будет потенциально полезна при онкологических заболеваниях, устойчивых к медикаментам.

Ранее ученые разработали новый метод быстрого обнаружения рака.

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