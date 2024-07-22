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Ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта

Stroke: белки CCL27 и TNFRSF14 могут вызвать рецидив инсульта

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Shutterstock

Ученые из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета в составе научного коллектива обнаружили, что о повторно надвигающемся инсульте может говорить изменение уровней воспалительных белков CCL27 и TNFRSF14 в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 93 422 человека, перенесших инсульт. 51 929 испытуемых после острого нарушения мозгового кровообращения пережили повторное сердечно-сосудистое событие, а у 45 120 был транзиторный ишемический инсульт. Ученые взяли у участников образцы крови для проведения лабораторных анализов и поиска генетических вариантов, связанных с повышением концентрации белков CCL27 и TNFRSF14 в организме.

Результаты показали, что с высоким риском повторных сердечно-сосудистых событий после перенесенного инсульта было связано носительство двух генетических вариантов — rs76472767 и rs13294166. Также выяснилось, что рецидив инсульта или появление проблем с сердцем или сосудами после него могло провоцировать снижение уровня белка CCL27 в организме и повышение концентрации TNFRSF14.

Ученые отметили, что сами по себе белки не выступали провокаторами первичного инсульта. Однако воспалительные функции этих протеинов повышали риск повторного возникновения такой сосудистой патологии мозга. По словам исследователей, разработка анализов, оценивающих уровни этих белков в крови, поможет предотвратить неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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