Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как алкоголь провоцирует аритмию

АНА: алкоголь повышает уровень белка JNK2, вызывающего мерцательную аритмию

close
100%
Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Огайо установили, что чрезмерное потребление алкоголя повышает в организме уровень «стрессового» белка JNK2, что приводит к фибрилляции предсердий (распространенной мерцательной аритмии). Результаты исследования представлены на сайте Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association, АНА).

Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий — это нарушение сердечного ритма, которое сопровождается частым хаотичным возбуждением/сокращением предсердий либо подергиванием отдельных групп предсердных мышечных волокон. По словам исследователей, люди, потребляющие избыточное количество алкоголя, часто попадают в больницы с учащенным или ненормально бьющимся сердцем.

Ученые объяснили, что аритмии, связанные с употреблением спиртного, вызываются повышением уровня «стрессового» белка JNK2. Увеличение его концентрации в организме может привести к сбоям в усвоении кальция клетками сердца, что, в свою очередь, провоцирует учащенное или нерегулярное сердцебиение.

В рамках эксперимента ученые давали группе мышей алкоголь в количестве, эквивалентном потребляемому человеком в состоянии запоя. В результате более чем у 70% подопытных развилась фибрилляция предсердий. При этом уровень активности JNK2 у грызунов был повышен вдвое.

Дополнительные исследования показали, что предотвратить чрезмерную активацию JNK2 может особая молекула Alda-1. По мнению ученых, препараты-ингибиторы JNK2 на ее основе могут снижать вероятность развития «синдрома праздничного сердца», который вызывается частым злоупотреблением алкоголем в праздничные дни.

Ранее стало известно, какие тренировки снижают давление у мужчин и женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами