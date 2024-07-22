Ученые выяснили, как алкоголь провоцирует аритмию

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Огайо установили, что чрезмерное потребление алкоголя повышает в организме уровень «стрессового» белка JNK2, что приводит к фибрилляции предсердий (распространенной мерцательной аритмии). Результаты исследования представлены на сайте Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association, АНА).

Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий — это нарушение сердечного ритма, которое сопровождается частым хаотичным возбуждением/сокращением предсердий либо подергиванием отдельных групп предсердных мышечных волокон. По словам исследователей, люди, потребляющие избыточное количество алкоголя, часто попадают в больницы с учащенным или ненормально бьющимся сердцем.

Ученые объяснили, что аритмии, связанные с употреблением спиртного, вызываются повышением уровня «стрессового» белка JNK2. Увеличение его концентрации в организме может привести к сбоям в усвоении кальция клетками сердца, что, в свою очередь, провоцирует учащенное или нерегулярное сердцебиение.

В рамках эксперимента ученые давали группе мышей алкоголь в количестве, эквивалентном потребляемому человеком в состоянии запоя. В результате более чем у 70% подопытных развилась фибрилляция предсердий. При этом уровень активности JNK2 у грызунов был повышен вдвое.

Дополнительные исследования показали, что предотвратить чрезмерную активацию JNK2 может особая молекула Alda-1. По мнению ученых, препараты-ингибиторы JNK2 на ее основе могут снижать вероятность развития «синдрома праздничного сердца», который вызывается частым злоупотреблением алкоголем в праздничные дни.

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